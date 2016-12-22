Facebook'tan Çok Önemli "Gizleme" Adımı!

Facebook, test aşamasındaki bu yenilikle birlikte bazı reklamların gizlenmesini kolaylaştıracak!

Facebook'tan Çok Önemli Reklam Adımı!

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