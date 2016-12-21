Facebook'tan Live Audio ile Canlı Ses Hizmeti!
Facebook, canlı yayın alanındaki girişimlerine devam ediyor. Sosyal dev şimdi de kendi "radyo hizmetini" de sunmaya başladı!
Facebook, Live Audio ile canlı yayın işini kovalamayı sürdürüyor. Yeni tanıttığı Live Audio ile podcast'leri yeniden keşfeden Facebook, aslında bir bakıma kendi radyo kanalını açıyor.
Sosyal ağ, Live Audio'yu hayata geçirebilmek için BBC World Service ve Harper Collins gibi medya şirketleriyle birlikte çalışıyor. Facebook'a göre işlev, önümüzdeki sene genişletilerek diğer yayıncıların ve kişilerin kullanımına açılacak. Facebook, bu yeni işleviyle 1,8 milyar kullanıcısının sitede mümkün olduğunca çok zaman geçirmesini sağlamayı hedefliyor.
Facebook, canlı video alanına birçok yatırım yapmış, Facebook uygulamasının alt tarafına özel bir video sekmesi bile yerleştirmişti. Geçen hafta ise, içerisinde yukarı, aşağı, sağa ve sola bakabildiğiniz 360 derecelik canlı videolar Facebook tarafından tanıtılmıştı. Yalnızca ses üzerinden yayın ise firma için yeni bir strateji ve özellikle videoların hızlı açılmadığı, bant genişliğinin düşük olduğu bölgelerde avantajlı olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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Evvet, mükemmel bir haber!