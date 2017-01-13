Facebook'un Pil Tüketimi Zirve Yaptı!

Yüksek pil tüketimiyle tanınan Facebook uygulaması, şu sıralar pilinize daha da kötü davranıyor olabilir! İşte nedeni ve çözüm...

Facebook Aşırı Pil Tüketimine Neden Olduysa

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