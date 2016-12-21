Facebook'un Yeni WhatsApp Sorunu!
Facebook, WhatsApp satın alması sırasında yaşananlardan dolayı büyük bir cezaya çarptırılabilir!
Yeni bir rapora göre Facebook, WhatsApp'ı satın alma işlemleri sırasında yanıltıcı bilgiler verdiği için Avrupa Komisyonu tarafından suçlanıyor. Bu durumun Facebook'un cirosunun yüzde 1'ine denk gelecek bir para cezasına dönüşebileceği belirtiliyor.
Şikayet WhatsApp'ın Ağustos'ta yaptığı ilke değişikliğini temel alıyor. Söz konusu değişiklikle WhatsApp, bazı kullanıcılarının telefon numaralarını Facebook ile paylaşabileceğini söylemişti. Bunun ardından Avrupa Birliği veri toplama yetkilileri, bir dizi inceleme başlatmıştı. 28 ülkenin veri toplama yetkililerinin WhatsApp CEO'su Jan Koum'a veri toplamayı durdurmalarına yönelik bir açık mektup göndermelerinin ardından firma, bilgi toplamayı Kasım'da durdurmuştu.
Avrupa Komisyonu, Facebook'un satın almayla ilgili "iki firmanın kullanıcı hesaplarını güvenilir biçimde eşleştirmemiz mümkün değil" sözlerini hatırlatırken, şu açıklamayı yaptı:
"Komisyon, bugünkü İtiraz Bildirimi'nde Facebook'un açıklamalarının aksine, Facebook kullanıcılarının kimlik numaralarını WhatsApp kullanıcılarının kimlik numaralarıyla otomatik olarak eşleştirmenin 2014'te mümkün olduğu ön görüşünü edinmiştir."
"Komisyonun ön görüşüne göre Facebook, WhatsApp satın almasıyla ilgili incelemeler sırasında bize yanlış veya yanıltıcı bilgi vermiştir."
Facebook'un şikayete cevap vermek için 31 Ocak'a kadar zamanı var. Komisyonun endişelerinin doğrulanması halinde Facebook, yıllık cirosunun yüzde 1'ine kadar cezalandırılabilecek. AB Komisyonu, 2014'teki 22 milyar dolarlık satın almaya itiraz etme planının bulunmadığını da belirtiyor.
Bir Facebook yetkilisi Avrupa Komisyonu'nun şikayeti üzerine Reuters'a yaptığı açıklamada "yetenekleri ve planları hakkında hep tutarlı bilgi verdiklerini" söyledi ve yetkililerle birlikte çalışmaya devam edip, soruları cevaplayacak bilgileri vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Zeynel A. Öztürk
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