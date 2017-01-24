Fiber Kabloda 1,44 Milyon Gbps'ye Ulaşıldı

Araştırmacılar, fiber kabloların kapasitesini laboratuvar ortamında artırdılar ve bakın nasıl inanılmaz hızlara ulaştılar!

Fiber Kabloda 1,44 Milyon Gbps'ye Ulaşıldı
NTT, 19 çekirdekli onaltılı sıralamayı ve 10 çekirdekli dairesel düzeni de test etmişti.

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Fiber Kabloda 1,44 Milyon Gbps'ye Ulaşıldı

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