Fiber Kabloda 1,44 Milyon Gbps'ye Ulaşıldı
Araştırmacılar, fiber kabloların kapasitesini laboratuvar ortamında artırdılar ve bakın nasıl inanılmaz hızlara ulaştılar!
Modern optik kablolar şaşılacak ölçüde büyük miktarlarda veriyi taşıyabiliyorlar. Ancak internet trafiği durmaksızın arttığından, yakında mevcut kapasiteyle yetinemeyebiliriz. Bunun bilincinde olan uzmanlar, fiber kabloların içerisine daha çok yol yerleştirmenin yolunu arıyorlar.
Japon ağ operatörü NTT'nin araştırma kolu, tek bir 125 mikron fibere 12 çekirdeği sığdırdığı bir sistemi göstermeye hazırlanıyor. Böyle bir sistemin etkileyici bir bant genişliğine ulaşması bekleniyor. 144 çekirdek ve Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) sistemlerinin her biri 100 dalgaboyu taşıyabiliyor. Bu toplamda saniyede 1,44 milyon Gbps (veya 1,44 petabit) hız anlamına geliyor. Aşılması gereken darboğazlar arasında ise yeşil ışığı çekirdeklere sinyal kaybı veya karışması olmadan ulaştırmak ve sinyal işleme var.
NTT'nin çok çekirdekli fiberi, kare şekilli bir kafes içerisinde 12 çekirdek barındırıyor. Araştırmacılar, bunların standart 125 mikron fibere sığdığını söylüyorlar. Geçen seneki 19 çekirdekli düzen, daha yüksek bir aktarım hızı sunuyor ancak 250 mikron fibere ihtiyaç duyuyordu.
NTT, henüz laboratuvar seviyesinde olan araştırmaların ticari kullanıma hazır hale dönüşmesi için yaklaşık on yıllık bir çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte firma, teknolojiyi mevcut haliyle mart ayındaki Los Angeles'taki Optical Fiber Communications konferansında gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
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