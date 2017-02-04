Firefox Artık Tarayıcı Olmaktan Öteye Gitmeyecek!
Mozilla'nın web tarayıcısını aşıp internete bağlı diğer cihazlara ulaştırmak istediği Firefox, bu hayalinden vazgeçmek üzere...
Mozilla'nın Firefox'u yeni, farklı platformlara taşıma sevdası, hayal kırıklığına uğratan bir başarısızlıkla sona erdi.
Kar etme amacı olmayan Mozilla, Perşembe günü çalışanlarına bir açıklama yaptı ve Firefox'u internete bağlı cihazlara taşımak üzere çalışan takımın işini sonlandırdığını duyurdu. İşten çıkarılacak kişi sayısının ise yaklaşık 50 olduğu söyleniyor. İşten çıkarmalarla birlikte Mozilla'nın Firefox'u tekrar yükseltme çabaları iyice yavaşlamış olacak. Bir zamanların tercih edilen tarayıcısı, uzun süredir Google Chrome'un gölgesinde yaşıyor ve Mozilla'nın diğer cihazlara ulaşma çabasına rağmen kayda değer bir yükselme kaydedemedi. Firefox'un etkisinin azalmasında en çok mobil cihazlar etkili oldu.
Çoğu teknoloji firmasının aksine Mozilla, para kazanmayı değil web deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bir başka deyişle Mozilla'nın yazılımlarını kullanmayan bir kullanıcı bile Mozilla'nın web teknolojileri üzerindeki rolünden faydalanıyor.
Mozilla'nın cihaz takımı tarafından geliştirilen yazılım, Firefox ile aynı çekirdek teknolojiyi kullansa da yeteri ilgiyi hiç görmedi. Mozilla, Panasonic'in 4K TV'sine girerek önemli bir başarı elde etse de, sonrası pek gelmedi. "İnternete bağlı cihazlar" işi ise daha büyük bir projeye aitti ve Firefox OS'u sürdürmeyi amaçlıyordu. Firefox OS ilk başlarda bazı firmaların dikkatini çekti ancak Mozilla, Firefox OS'un telefon bölümünü öldürerek, yola sadece cihazlarla devam edeceğini söyledi.
Değişiklikten etkilenen bazı çalışanlar, Mozilla'da yeni görevlere gelecekler ve Mozilla'ya göre işten ayrılanlar, kıdem tazminatlarını alacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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