Firefox Artık Tarayıcı Olmaktan Öteye Gitmeyecek!

Mozilla'nın web tarayıcısını aşıp internete bağlı diğer cihazlara ulaştırmak istediği Firefox, bu hayalinden vazgeçmek üzere...

Mozilla, Tarayıcı Dışındaki Firefox'ları Öldürdü!
2015'te çıkan Panasonic 4K TV, Firefox için önemli bir adımdıGörsel: Cnet

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