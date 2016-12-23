Firefox Kullanıcılarının Çoğu Windows 7'de Kaldı!

Firefox kullanıcılarından gelen verilere göre artık, internete girenlerin çoğu PC'lerini yükseltmeye önem vermiyor; halen eski Windows'u kullanıyor!

Firefox Kullanıcılarının Çoğu Windows 7'de Kaldı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

7 başarılı 8 8.1 başarısız 10 ise belirsiz

windows 10 rezerve ettim kurdum nvidia driverde sorun çıkardı eski sürüm driverle sistem çalışıyordu fakat güncelleyerek hep yeniyi kuruyordu bozuyordu sistemi kullanılmaz hale getiriyordu bende sildim windows 10 çok eksikleri olan bir işletim sistemi hala

Çünkü pc yenileyen insanlar tarayıcıyı da yeniledi Chromeye geçti ya da Edge kullanıyorlar. Bazı geliştiriciler ve dinazorlar firefoz kullanoyor.

Zaten çoğu dizüstü 1366 x 768 çözünürlüğe sahip. Bunun neresi garip anlamadım.

Herkesin yeni pc alacak parası yok. Belirli bir süre aynı pc yi kullanmak durumunda kalıyorlar. Windows 10 ve 8 ise metro uygulaması yüzünden tutmadı. Tablet kullanmak isteyen öyle kullansın. Pc de ne gerek var. Yüklediğimiz programları bulamıyoruz.

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