Firefox Kullanıcılarının Çoğu Windows 7'de Kaldı!
Firefox kullanıcılarından gelen verilere göre artık, internete girenlerin çoğu PC'lerini yükseltmeye önem vermiyor; halen eski Windows'u kullanıyor!
Mozilla, anonim Telemetry uygulamasından gelen verileri kullananarak, düzenli olarak Firefox Hardware Report isimli bir rapor hazırlıyor ve bu rapor, Firefox kullanıcılarının işletim sistemi ve donanım alanlarında neler kullanıldığını; ekran çözünürlükleri ve diğer bilgileri gösteriyor.
Mozilla'dan yapılan açıklamada, "web'i kullanan insanların, "hardcore" oyunculara oranla çok daha farklı bir donanım grubunu temsil ettikleri" ifade ediliyor.
Sonuçlar da bu anlamda aslında beklentileri doğrulayan türden; artık birçok kişinin en çok kullandığı cihaz PC yerine mobil olduğu için PC'de yapılan donanım güncellemeleri de belirgin bir biçimde azalmış durumda. Firefox'tan elde edilen verilere göre kullanıcıların yüzde 45'i halen 4 GB RAM'den daha düşük bir cihazda Windows 7'yle yoluna devam ediyor ve yine büyük bir çoğunluğun cihazında iki ya da daha az çekirdeğe sahip Intel CPU'ları bulunuyor. Bunlardan çok azı piksel yoğunluğunu umursuyor, zira çoğu cihazda ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel; ve NVIDA ya da AMD GPU'lar yerine Intel grafikleri bulunuyor.
League of Legends ve Overwatch gibi PC oyunları da halihazırda düşük özelliklere sahip PC'lerde çalışabildiği için geliştiriciler bu ortalama yapılandırmanın bir hayli farkında. Firefox'un da işaret ettiği gibi WebGL, Flash ve diğer web tabanlı oyun motorlarında daha az bilgi yer alıyor.
Cenk Atlı
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
7 başarılı 8 8.1 başarısız 10 ise belirsiz
windows 10 rezerve ettim kurdum nvidia driverde sorun çıkardı eski sürüm driverle sistem çalışıyordu fakat güncelleyerek hep yeniyi kuruyordu bozuyordu sistemi kullanılmaz hale getiriyordu bende sildim windows 10 çok eksikleri olan bir işletim sistemi hala
Çünkü pc yenileyen insanlar tarayıcıyı da yeniledi Chromeye geçti ya da Edge kullanıyorlar. Bazı geliştiriciler ve dinazorlar firefoz kullanoyor.
Zaten çoğu dizüstü 1366 x 768 çözünürlüğe sahip. Bunun neresi garip anlamadım.
Herkesin yeni pc alacak parası yok. Belirli bir süre aynı pc yi kullanmak durumunda kalıyorlar. Windows 10 ve 8 ise metro uygulaması yüzünden tutmadı. Tablet kullanmak isteyen öyle kullansın. Pc de ne gerek var. Yüklediğimiz programları bulamıyoruz.