Firefox, Test Pilot'a Sekme Saklama Özelliği Ekledi
Firefox'a gelen deneysel özellik sayesinde daha sonra bakmak istediğiniz sekmeleri saklamanız mümkün hale geliyor!
İlginç bir sayfa ile karşılaşıp, çok meşgul olduğumuz için yer imlerine eklediğimiz ve unuttuğumuz bir çok sayfa olmuştur. Firefox'un Test Pilot'ta yayınladığı yeni deneysel özellik sayesinde bu sayfalar yer imleri klasöründe kaybolmaktan kurtulacak gibi gözüküyor. SnoozeTabs adlı yeni özellik sayesinde istediğiniz sekmeleri saklayıp, daha sonra müsait olduğunuz bir zaman tekrar ortaya çıkarmanızı sağlıyor.
Sekmenin yanında bulunan ikona tıkladığınızda, karşınıza bir menü çıkıyor: buradan sekmeyi bir kaç saat sonra, bir gün sonra, hafta sonunda ya da sonraki ayda tekrar ortaya çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Eğer sekmeyi belirli bir süreliğine saklamak istiyorsanız, süreyi manüel olarak da girebiliyorsunuz. Süre dolduğunda sekme kendi kendine ortaya çıkıyor ve size bunu yaptığını bildiriyor.
En son Test Pilot sürümü ayrıca Pulse özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde Firefox mühendislerine anında geri bildirim gönderebiliyoruz. Ancak SnoozeTab özelliği kulağa çok daha eğlenceli geliyor. Test Pilot eklentisini kurarak bu özelliklerine erişebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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