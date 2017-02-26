Firefox, Test Pilot'a Sekme Saklama Özelliği Ekledi

Firefox'a gelen deneysel özellik sayesinde daha sonra bakmak istediğiniz sekmeleri saklamanız mümkün hale geliyor!

Firefox, Test Pilot'a Sekme Saklama Özelliği Ekledi

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