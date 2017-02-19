For Honor İnceleme
Şövalyeler, Vikingler ve Samuraylar... 3 ırkın arasında geçen "efsanevi" bir savaş...
For Honor, 2016'daki E3'te gösterildiğinde aslında, eksikliğini hissettiğimiz bir oyunun özlemini çekmeye başlamışız bile...
Kılıçların kalkanları döveceği, antik zamanlarda geçen ve şövalyeler, Vikingler ile samuraylar arasında yüzlerce yıl sürecek bir savaşın eşiğinde, Apollyon'un "savaşı getirmesiyle" ateşlenen fitil, içine her 3 ırktan binlerce askeri çekerek kıyamet gününü hepimiz için getiriyor For Honor'da. Peki, gerçekten de beklediğimiz bu mu? For Honor, beklediğimiz gibi olmuş mu? Bunun cevabını en son söyleyeceğim...
Oyun türü olduğu kadar oyun içi sinematikleriyle de ilk gördüğümüzde büyük heyecan duymamızı sağlayan For Honor, Adventure ve RPG öğelerini içinde barındıran ve MOBA'ya da göz kırpan bir aksiyon oyunu. Baştan bu tanımlamayı yaptıktan sonra hemen oyunun bize ne sunduğundan bahsederek başlayalım.
3 IRKIN AMANSIZ SAVAŞI
Evet, artık sağır sultan bile duydu ki For Honor, 3 ırk arasında geçiyor. Bir tarafta şövalyeler, bir yanda Vikingler, ötede ise samuraylar var. Oyun kabaca bir senaryo modu getirse de, aslında For Honor bir multiplayer oyunu. Oyunun senaryo modu oldukça kısa ve sizi aslında temel olarak çoklu oyuncu arenalarına hazırlıyor.
Senaryo modunda sırasıyla şövalye, Viking ve samuray görevlerini yerine getiriyorsunuz. Bir ırkın senaryosunu tamamladığınızda, hikaye bir sonraki ırka bağlanıyor ve "en azından" kendi içinde bir devamlılığı sağlıyor. Ancak ne yazık ki ortada elle tutulur, sizi içine çeken bir hikaye olduğunu söylemek zor. Yaklaşık 7 saat içinde bitireceğiniz senaryo modu süresince sıkılmaktan kendinizi alamıyorsunuz. En azından ben sıkıldım.
Ha, ortada hiç mi güzel bir şey yok? Aslında senaryo modunda her şey ilk başta güzel başlıyor. Özellikle oyunun atmosferi inanılmaz bir şekilde kucaklıyor ilk bakışta, yavaş yavaş silahınızı kullanmayı öğreniyor ve amacınızı keşfediyorsunuz. Şövalye senaryosunu tamamladıktan ve Vikinglere de bir gazla başladıktan sonra ise her şey bir anda bitiyor. Zira oyun kendini tekrar etmeye başlıyor diyebiliriz. Tüm motivasyonunuzu bir anda kaybediyorsunuz. Bu noktadan sonra yapılacak en doğru hamle: Çok oyunculu arenalara dalmak!
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