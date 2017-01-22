Fotoğrafla Gelen Parmak İzi Tehlikesi!
Siz sadece sevimli bir fotoğraf çektirdiğinizi düşünürken, hacker'lar en önemli bilginizi ele geçiriyor olabilir!
Fotoğrafların sevilen pozlarından biri olan "barış işareti pozu" yanında gizli ve büyük bir tehlikeyi taşıyor olabilir. Japonya'daki National Institute of Informatics (NII) araştırmacılarının söylediğine göre, oldukça masum olan barış işareti, belki de en önemli biyometrik bilginizi hacker'ların kullanımına sunuyor olabilir.
NII ekibinin bulduğuna göre, eğer ışıklandırma ve resmin netliği yeterince yüksekse, yaklaşık olarak üç metre uzaklıktan çekilen bir fotoğraftan bir kişinin parmak izini tekrar üretmek mümkün. The Telegraph'ın da belirttiği üzere daha önce de biyometrik veriler taklit edilerek kullanılmışlardı ve bu örnek de teknolojinin en küçük detayları yakalama yeteneği gelişirken, güvenlik risklerinin de arttığının bir diğer hatırlatıcısı oluyor.
Bununla beraber, bir fotoğraftan fiziksel bir parmak izi oluşturmak tamamen farklı bir konu ve bu işlem, en karanlık tiplerin bile denemeyi düşünmelerini gerektirecek kadar karmaşık.
Ayrıca her ne kadar günümüzdeki hemen her üst seviye telefon ve bazı dizüstü bilgisayarlarda parmak izi okuyucular bulunsa da, güvenlik için parmak izlerimizi o kadar fazla kullanmıyor olmamız, NII'nin bulgularının etkisini bir miktar azaltabilir.
Halen parmak izleri için endişe duyan kişiler için ise NII araştırmacıları, parmak izini kopyalama çabalarını bozan şeffaf bir film üzerinde çalışıyor. Ancak titanyum oksit film en azından iki yıl daha sunulmayacak ve o zaman bile ortalama bir kişinin satın alabileceği bir şey olmayacaktır...
Levent Öztürk
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