Fujitsu Yeni Lifebook Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı
Fujitsu, yeni ultra-mobile Lifebook ailesi ile modern işyerinin beklentilerine yanıt veriyor.
Fujitsu, hem Masa başında çalışan hem de hareket halinde olan iş profesyonellerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ultra-mobil dizüstü bilgisayarların yeni ailesini tanıttı. LIFEBOOK U7x7 ailesi; ultra taşınabilir 12.5 inçten 15-6 inçe dek değişen farklı boyutlarda üç yeni hafif dizüstü bilgisayarı içeriyor.
Sadece 19 mm inceliğinde ve 1,3 kilogram ağırlığındaki yeni 12,5 inç ekranlı LIFEBOOK U727, Fujitsu'nun ilk tam ultra mobil dizüstü bilgisayarı. Bu modelin ince tasarımı 14 inç ekran boyutunda LIFEBOOK U747 ve 15,6 inçlik ekran boyutundaki LIFEBOOK U757 modellerinde de kendini gösteriyor.
LIFEBOOK U7x7 dizüstü bilgisayar ailesi, her iş tarzına yönelik talepleri karşılamak üzere tasarlandı. Fujitsu; hayatı kolaylaştırma üzerine yoğunlaşarak klasik veya USB tipi C bağlantı noktası çoğaltıcısı seçeneği sunuyor ve böylece ortaya çıkan kablo ve adaptör yığınlarını ortadan kaldırıyor. Fujitsu ayrıca, IT departmanları için yönetimi kolaylaştıran ve boyu maliyetleri düşürmeye yardımcı olan aynı BIOS görüntüsü, anakart ve bileşenlerin kullanımı sayesinde LIFEBOOK U7x7 ailesinin, yönetilmesi kolay bir sistem olmasını sağlıyor.
Fujitsu, yeni dizüstü bilgisayar ailesinin ultra mobil olması sayesinde, LIFEBOOK U7x7 modellerinin ve verilerin hırsızlığa veya yetkisiz erişime karşı korunması için gereken adımları da attı. Tüm ürünler, entegre bir akıllı kart okuyucu ve TPM 2.0 dahil olmak üzere gelişmiş güvenlik özellikleri ile birlikte geliyor. İsteğe bağlı palm avuç içi damar okuyucu sensör, kullanıcı kimlik doğrulamasını parolalar olmadan sağlamak için Fujitsu PalmSecure teknolojisi kullanıyor ve bunun yanı sıra ek kimlik doğrulama yöntemleri ile birlikte de kullanılabiliyor. Ergonomik, parlama önleyici HD veya isteğe bağlı tam HD (FHD) dokunmatik ekranlar, güçlendirilmiş ekran menteşeleri ve dayanıklılığı artırmak için yüksek kaliteli magnezyum muhafaza gibi birçok ilave özellik LIFEBOOK U7x7 genel kullanıcı deneyimini geliştiren özellikler.
Mobil profesyonellerinin beklentilerini karşılamak üzere gün boyu dayanan pil ömrü standart olan LIFEBOOK U7x7 ailesinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller kolaylık sağlarken kullanım ömrü maliyetlerini de düşürmeye yardımcı oluyor. Fujitsu; sabit sürücüleri ve sistem belleğini garantilere bağlı kalarak güncellemeyi de mümkün kılıyor. LIFEBOOK U7x7 kullanıcıları, bağlantı konusunda da sıkıntı yaşamayacaklar, çünkü tüm modellerde dahili VGA bağlantı noktaları ve tam boyutlu bir LAN birleştirici bulunuyor.
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