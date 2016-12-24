Galaxy A3 (2017) İçin Geri Sayım Başladı

Samsung'un bütçeye uygun telefon serisi Galaxy A'nın bir sonraki üyesi, tanıtıma çok yaklaşmış olabilir!

Galaxy A3 (2017), FCC'den Geçmiş Olabilir!
Tüm gözler Galaxy S8'de olsa da, 2017'nin Galaxy A3'ü kavisli tasarımıyla ilgi çekebilirGalaxy A3 (2016)

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