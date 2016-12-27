Galaxy A5 (2017) Böyle Görünüyor!
Samsung'un heyecanla beklenen A serisi telefonlarından Galaxy A5 (2017), çizimleriyle ve fazlasıyla sızdı!
Tanıtılması an meselesi olan Galaxy A5 (2017), yeni bir sızıntı ile karşımızda. Geçtiğimiz haftalarda dört farklı renk seçeneğiyle geleceğini bir sızıntı sayesinde öğrendiğimiz telefondan bu kez çizimler ve teknik özellikler sızdı.
Sızan görüntü, Samsung'un amiral gemilerinde kullandığı Blue Coral ve Pink Gold renklerinin orta seviye A (2017) serisine taşındığını gösteriyor. Siyah ve Gold seçenekleri ise varlığını sürdürüyor. Yeni sızıntı içerisinde bazı teknik özelliklerden de bahsediliyor. Buna göre Galaxy A5 (2017), 5,2 inç Full HD ekran, sekiz çekirdekli Exynos 7880 işlemci ve 3GB RAM ile gelecek. 16 megapiksellik arka ve ön kameralarla geleceği söylenen telefon, 32GB dahili depolama alanına ve 3.000mAh pile sahip olacak.
Telefonun hangi Android sürümüyle geleceği söylenmiyor ancak A (2017) cihazlarının Android 6.0 Marshmallow ile gelmesi muhtemel. İddiaya göre Galaxy A5 (2017)'nin fiyatı 390 dolar olacak ve telefon, ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek.
Zeynel A. Öztürk
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