Galaxy Note 7 Fiyaskosunun Galaxy S8'e 3 etkisi!
Samsung'un Galaxy Note 7'yle yaşadıkları, Galaxy S8 üzerinde nasıl bir etki gösterecek; neleri değiştirecek?
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Edge'in bu senenin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Ancak bilinen bir başka daha şey var ve o da Galaxy Note 7 fiyaskosunun şimdiden bu yeni cihazları etkilediği.
Galaxy Note 7'nin Samsung'u hazırlıksız yakalayan yanma ve patlama sorunları, belki de firmanın önümüzdeki birkaç seneki telefonlarını etkileyecek. Peki bu etkiler, Galaxy S8'de nasıl kendini gösterecek? İşte tahminlerimiz.
1. Hızlı şarj kısıtlanabilir
Hızlı şarj, güç kaynağından telefonun piline aktarılan elektrik miktarını artırarak çalışıyor. Samsung'un bunu yapmaktan biraz çekineceğini düşünebiliriz. Galaxy Note 7'nin sorunu hızlı şarj kaynaklı olmasa da, Samsung pille ilgili sorun çıkarabilecek tüm işlevlerden uzak durmak isteyebilir.
2. Daha kalın ve daha az kavisli olabilir
İlk Galaxy Note 7'lerin sağ üst köşesi, pilin aşırı sıkıştırılarak gövdeye yerleştirilmesine yol açmıştı ve sorunun burada olduğu açıklandı. Bu, Galaxy S8'in tasarımı için bir değişiklik anlamına gelebilir. Galaxy Note 7'ye göre daha az kavisli bir gövdeyle de karşılaşabiliriz. Samsung'un güvenlik adına telefonun tasarımından ödün vermemesini umuyoruz.
3. Tarih ileriye alındı bile
Samsung, amiral gemilerini tanıttığı Mobil Dünya Kongresi (MWC) yerine bu kez Mart veya Nisan'da ayrı bir etkinlik düzenleyecek. Firma, Galaxy S8'e özel bu gösterişli etkinlikte sesini iyice duyurmak istiyor.
Zeynel A. Öztürk
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