Galaxy Note 7 İçin Kesin Tarih Belli Oldu!

Samsung, uzun süren araştırmalarının ardından, Galaxy Note 7 bilmecesinin cevabını işte bu tarihte verecek...

Galaxy Note 7 için tarih belli oldu!

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