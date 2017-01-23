Galaxy Note 7 Neden Yandı? Samsung Açıkladı!
4 aylık bir araştırma sürecinin ardından Samsung, çifte Galaxy Note 7 fiyaskosunun neden kaynaklandığını açıkladı!
Samsung, yaklaşık 4 ay süren araştırmalarının ardından, Galaxy Note 7'de yaşanan yanma ve patlama sorununun neden kaynaklandığını, düzenlediği basın açıklaması ile duyurdu.
Daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi Samsung, bu sorunların, tamamen bataryalardan kaynaklandığını söyledi. Telefonun hemen her kısmını incelediklerini ifade eden Koreli dev, pil dışında sorun yaratacak hiçbir şey bulunmadığını belirlediklerini söylüyor.
Peki bataryalarda yaşanan sorun neydi? İlk parti üretim, yani geri çağrılmadan önce satılan Galaxy Note 7'ler, pilin boyutunun, içerdiği devre için küçük kalması nedeniyle yandı. Negatif temas noktası yanındaki bükülmeler, pillerin kısa devreye neden olmasına yol açtı ve bu da, pillerin yanması ile sonuçlandı.
Geri çağırmadan sonra dağıtılan ikinci nesin Galaxy Note 7 pillerinde bu sorun giderildi. Ancak bu kez de devreye, daha önce sızan bilgilerdeki gibi, üretim hatası girdi. Samsung isim vermese de, Amperex Technology tarafından üretilen pillerde, kaynak hataları bulunuyordu ve bu hatalar da kısa devre ile sonuçlanıyordu.
Kısacası Samsung, ilk hatayı düzeltmesine rağmen, ikinci bir hata ile vuruldu ve Galaxy Note 7 de, tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı.
Samsung Electronics Amerika başkanı Tim Baxter, eğer ikinci bataryalarda bu beklenmedik sorun yaşanmış olmasaydı, Galaxy Note 7'nin bugün, pazardaki en güçlü telefon olabileceğini söylüyor. Ama sonuçta yaşanan yaşandı.
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