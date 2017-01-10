Galaxy Note 8, VR'ı Bir Sonraki Seviyeye Taşıyabilir!
Samsung'un Android işletim sistemli Galaxy Note 8'i, son rapora göre Note 7 fiyaskosunu unutturacak özelliklerle gelecek!
Samsung Galaxy Note 8'i bekleyenler için heyecan verici haberler, Kore'den gelmeye başladı. Yeni rapora göre Samsung Galaxy Note 8, 4K ekran, geliştirilmiş VR yetenekleri gibi ciddi yeniliklerle gelecek.
BusinessKorea'ye konuşan bir Samsung ortağı firmanın yetkilisi, Samsung'un Galaxy S8'de 2K ekran kullanacağını, ancak Galaxy Note 8'de sanal gerçeklik işlevlerini geliştirmek üzere 4K çözünürlüklü ekrana yer vereceğini söyledi ve ekledi: "(Galaxy Note 8'in) Gear VR ile bağlanabileceğini duydum."
Ekran büyük de olsa 4K çözünürlüğün normal bir bakış mesafesinden QHD'ye kıyasla çok daha keskin görünmeyeceği düşünülüyor. Ancak VR başlıkları, ekranın üzerine yerleştirdiği merceklerle onu gözünüzün dibine getirdiğinden, burada büyük bir fark oluşabilir. Samsung Gear VR ile birleştiğinde, Android'li Galaxy Note 8'den eşsiz bir VR deneyimi bekleyebiliriz; tabi alev almaması şartıyla.
Hepsi bu kadarla sınırlı değil. Galaxy Note 8'in kalem özelliklerinde geliştirmeler yapacağı ve daha güvenli bir iris tarayıcısına sahip olacağı da söyleniyor. Bunlara ilave olarak Galaxy S8'de ortaya çıkması beklenen yeni dijital asistanın Note 8'de de yer alması bekleniyor.
Tüm bunların birer dedikodu olduğunu hatırda bulundurmakta fayda var. Samsung'un Galaxy Note serisini öldürme ihtimali hala var, ancak böyle bir sızıntı gelmesi Samsung'un yeni bir Note üretmeyi planladığını gösteriyor. Galaxy Note 8'in 2017'nin ikinci yarısında, Ağustos veya Eylül aylarında tanıtılması beklenebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın