Galaxy Note 8, VR'ı Bir Sonraki Seviyeye Taşıyabilir!

Samsung'un Android işletim sistemli Galaxy Note 8'i, son rapora göre Note 7 fiyaskosunu unutturacak özelliklerle gelecek!

Galaxy Note 8, VR'ı Bir Sonraki Seviyeye Taşıyacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Çok konuşulan, az bilinenler...

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Facebook'a Yeni Gelir Kapısı!
Yahoo'da Büyük Değişimler Başlıyor!
Samsung'un Hedefi 60 milyon Galaxy S8 Satmak!
Apple'dan Tartışılacak "Finder of AirPods" Kararı!
Eposta Taslağı Açarak Sistemi Donduran macOS Zararlısı!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir