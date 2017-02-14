Galaxy Note 8'in Kod Adı "Baikal"

Galaxy Note 8 hakkında bildiklerimizin arasına ilginç bir detay daha eklendi!

Galaxy Note 8'in Kod Adı "Baikal"

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Galaxy Note 8'in Kod Adı "Baikal"
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