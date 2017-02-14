Galaxy Note 8'in Kod Adı "Baikal"
Galaxy Note 8 hakkında bildiklerimizin arasına ilginç bir detay daha eklendi!
Samsung'un Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra seriyi Note 8 ile devam ettireceğini biliyorduk ve bu bilgimiz, geçen ay Samsung tarafından doğrulanmıştı. Şimdi ise Note 8'in kod adının "Baikal" olduğu ortaya çıktı.
Galaxy Note8,?????????? pic.twitter.com/7X4QeoJmzk— Ice universe (@UniverseIce) 13 Şubat 2017
Bilmeyenler için söyleyelim, Galaxy Note 8'e adını veren Baykal, Sibirya'nın güneyinde yer alan gölün adı ve dünyanın en derin gölü olarak tanımlanıyor. Kod adı biz çok fazla ipucu vermese de, Galaxy Note 8'in iyi bir VR deneyimi için 4K ekranla ve Bixby sanal asistanla gelmesi bekleniyor.
Bilginin Twitter'daki bir hesaptan paylaşıldığını ve Samsung tarafından herhangi bir doğrulama gelmediğini belirtelim. Galaxy Note 8 hakkında daha net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın