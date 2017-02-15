Galaxy S6 ve Note 5'e de Android 7 Geliyor
Android 7.0 Nougat, Galaxy S7 ve S7 edge'den sonra Galaxy S6 ve Note 5'e de geliyor.
Android 7.0 güncellemesi Samsung'un halihazırda amiral gemilerine geldi. Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge kullanıcıları artık telefonlarını Android 7.0'a güncelleyebiliyorlar. Fakat diğer Samsung telefon sahipleri de üzülmesin. Güncelleme onlara da geliyor!
Geçtiğimiz hafta Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in de Twitter hesabından bahsettiği gibi, Android 7.0 güncellemesi Samsung marka akıllı telefonlara gelmeye başladı. İlk olarak Galaxy S7 ve Galaxy S7 sahiplerine gelen güncelleme, bu ay boyunca kademeli olarak diğer akıllı telefonlara da gelecek.
Listede yer alan telefonlar ise; Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note 5. Samsung bununla da kalmayacak, mayıs ayında geçtiğimiz senenin Galaxy A serisi akıllı telefonlarına da Android 7.0 güncellemesi getirecek. Öte yandan temmuz ayında da yine Galaxy J serisi akıllı telefonları Android 7.0 güncellemesine kavuşacak olan Samsung sahipleri, bu dönemlerde ara ara güncellemeleri kontrol etmeliler.
Ercan Uğurlu
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