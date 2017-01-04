Galaxy S7 Active, Andoroid 7 ile Göründü!

Yeni gerçekleşen bir hız testi sızıntısı, Samsung'un bu özel Galaxy S7 sürümüne sahip olanları sevindirecek!

Galaxy S7 Active, Andoroid 7 ile Göründü!

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