Galaxy S7 edge'de Pembe Çizgi Sorunu!

Bazı Galaxy S7 edge kullanıcıları, telefonlarının ekranında beliren rahatsız edici bir sorunla karşı karşıya!

Galaxy S7 edge'de pembe çizgi sorunu!

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