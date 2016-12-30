Galaxy S7 Nougat Güncellemesinde Son Aşama!
Samsung, Nougat'ı Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge'e getirme çabasında son aşamaya girmiş olabilir!
Samsung, Android 7.0 Nougat'ı Galaxy S7 ve S7 edge'e taşımak için bir süre önce beta programını başlatmıştı. Son olarak beşinci beta sürümünü bu programa dahil olanlar için yayınlayan Koreli dev, görünüşe göre bu betayla birlikte programı sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu iddia, Weibo üzerinde, isimsiz bir kaynak tarafından paylaşılmış durumda.
İddia doğru olsa bile, Nougat'ın final sürümünün Galaxy S7 ve S7 edge'e hemen gelmesini beklemek doğru olmaz. Zira bu aşamadan sonra işin içine sertifikalandırma gibi süreçler giriyor. Başka bir deyişle, Nougat'ın bu telefonlara ulaşması, birkaç hafta daha alabilir. Ayrıca unutmamak lazım ki, beta sürecinin sona erdiği iddiası henüz Samsung tarafından doğrulanmış da değil.
Samsung'un güncellemeler konusunda çok da başarılı bir şirket olmadığı açık. Daha önceki büyük güncellemelerde de sıklıkla geç kalmakla suçlanan şirket, Nougat güncellemesinde de elini çabuk tutmayı başarmış değil. Yine de, birkaç hafta sonra Nougat'ın Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge'e gelme ihtimali, kullanıcıları heyecanlandırmaya yetecektir.
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