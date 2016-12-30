Galaxy S7 Nougat Güncellemesinde Son Aşama!

Samsung, Nougat'ı Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge'e getirme çabasında son aşamaya girmiş olabilir!

Galaxy S7 Nougat Güncellemesinde Son Aşama!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Yeni Creative Labs Projelerini CES'te Gösterecek
Galaxy S7 Nougat Güncellemesinde Son Aşama!
Galaxy S8, Fiziksel Navigasyon Tuşlarını Atabilir!
Yeni Otonom Ford Fusion, Normal Bir Araç Gibi Görünüyor
YouTube Video İndirme Rehberi - Programlı ve Programsız

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir