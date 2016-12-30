Galaxy S7 ve S7 edge İçin Resmi Açıklama da Geldi!
Samsung, Android Nougat Beta programının sona erdiğini doğruladı, Galaxy S7 ve S7 edge için final sürüm tarihini verdi!
Bugün yayınladığımız haberde, Samsung'un Galaxy S7 ve S7 edge için düzenlediği Nougat Beta programının sona ermiş olabileceğinden bahsetmiştik. Çok geçmeden Samsung'dan resmi açıklama geldi ve bu iddia, doğrulandı.
Koreli dev, yaptığı açıklamada Beta programının, yayınlanan beşinci beta ile sona erdiğini duyurdu. Program, 30 Aralık tarihi itibarı ile sona eriyor. Tüm Beta katılımcılarına teşekkür edilen duyuruda, Android 7.1.1 final sürümünün Ocak ayı içerisinde Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge'e ulaşması için her şeyin yapılacağı da vurgulanıyor.
Kısacası Nougat'ın iki amiral gemisine Ocak ayında geleceği, kesinleşmiş gibi görünüyor. Yine de temkinli olmakta yarar var; Samsung'un güncellemeler konusunda verdiği sözleri her zaman tutabildiğini söylemek güç...
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