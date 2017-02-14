Galaxy S7 ve S7 Edge'e Güvenlik Güncellemesi Geldi!
Samsung'un amiral gemileri Galaxy S7 ve S7 Edge, bugün yeni bir güvenlik güncelleştirmesi aldılar!
Google'ın Pixel ve Nexus cihazlarına yayınlamayı planladığı Şubat güncellemesini duyurmasının hemen ardından Samsung, kendi telefonlarına gelecek onarımlardan bahsetmişti. Dün Galaxy S6 ve S6 Edge'e gelen güvenlik güncellemesinin ardından bugün, Galaxy S7 ve S7 Edge de güncellendi.
Android Soul'a göre güncelleme, "QB7" yapı numarasıyla Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazlarına dağıtılmaya başlandı. Galaxy S7 sahipleri güncellemeyi "G930FXXU1DQB7" yapı koduyla alırlarken Galaxy S7 Edge sahipleri, güncellemeyi "G935FXXU1DQB7" yapı koduyla alıyorlar. Güncelleme önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak dağıtılacak ancak dilerseniz, güncellemenin sizin için hazır olup olmadığını Ayarlar menüsünde "Sistem güncellemeleri" bölümüne giderek kontrol edebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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