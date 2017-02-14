Galaxy S7 ve S7 Edge'e Güvenlik Güncellemesi Geldi!

Samsung'un amiral gemileri Galaxy S7 ve S7 Edge, bugün yeni bir güvenlik güncelleştirmesi aldılar!

Galaxy S7 ve S7 Edge'e Güvenlik Güncellemesi!

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