Galaxy S7'nizin Çözünürlüğü Full HD'ye Düştüyse...

Bazı kullanıcılar, Android Nougat güncellemesinden sonra, Galaxy S7 telefonlarında bu ilginç sorunla karşılaştıklarını söylüyorlar!

Galaxy S7'nizin Çözünürlüğü Full HD'ye Düştüyse

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