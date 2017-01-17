Galaxy S8, 17:9 Ekran Oranıyla Gelebilir mi?

Galaxy S8, Samsung'un yayınladığı bir videoda yapılan analizlere göre daha önceki Galaxy S'lerden farklı bir ekranla gelebilir!

Galaxy S8, 17:9 Ekran Oranıyla Gelebilir mi?

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