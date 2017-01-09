Galaxy S8, Note 8... İşte Samsung'un 2017 Planları!
Galaxy S8, Note 8, Gear S4 ve diğerleri... İşte Samsung'un 2017 yılında bize sunmasını beklediğimiz her şey...
2016 yılı Samsung için pek de iyi geçmedi. Özellikle Note 7 akıllı telefonuyla büyük bir skandal yaşayan Samsung, ardından yaptığı tüm hamleleriyle bu kötü etkiyi düzeltmek için çabaladı. Note 7'nin toplatılmasından sonra Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerini yeniden odağına alan şirket, Note 7'nin yarattığı tüm izleri silmek için şimdilerde 2017 yılına umut bağlıyor.
Samsung'un 2017 yılında çok sayıda ürün tanıtması bekleniyor. Bunların arasında akıllı telefonlar en fazla beklenen mobil ürün kolunu oluşturuyor elbette. Ancak Samsung'un cep telefonu aksesuarı olarak nitelendirilebilen akıllı saat ve akıllı gözlük gibi ürünleri de tanıtılmayı bekleyen mobil ürünler arasında yer alıyor. Şimdi sırasıyla Samsung'un planları arasında yer alan ürünlere göz atalım.
Galaxy S8
Samsung'un yeni amiral gemisi, büyük heyecanla beklenen ürünlerin zirvesinde. Bu modelde, Galaxy S7'nin tamamen yenilenmesi beklenirken, Samsung'un Home butonunu da bu modelinde kaldırması, beklentiler arasında yer alıyor. Samsung'un, parmak izi sensörünü ekranın içine alması da beklenen hamlelerden biri. Öte yandan yine bir başka nokta, 3.5 mm'lik kulaklık girişi yerine USB-C portunu bulundurması.
Fütüristik Bir Galaxy S8 Geliyor
Teknik kadro olarak da Galaxy S8'de elbette hem işlem hem pil performansının artacağını öngörebiliriz. 10nm'lik (muhtemelen Snapdragon 835) işlemciyle gelmesi beklenen Galaxy S8'in, çift sensörlü arka kameraya ve otofokus destekli ön kameraya da yer vereceği tahmin ediliyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza gibi iştah açıcı özellikler de Galaxy S8'de yer alabilir. Yazılım tarafındaysa, S Voice'in yerine akıllı ses asistanını alması planlanıyor.
Bazı iddialar, Galaxy S8'in sadece kavisli ekran ile geleceğini söylese de, biz, düz bir Galaxy S8'in de 2017'de karşımıza çıkmasını bekliyoruz...
Galaxy Note 8
Özellikle Note 7'nin yarattığı depremden sonra Note ailesinin hayatına devam edip etmeyeceği merak konusu. Gelen bilgilere göre ise, Note 8'i önümüzdeki sene göreceğiz. Pil tarafında üzerine titrenilen model olacağı düşünülen Note 8'de, büyük ihtimalle yine Samsung'un kendi bataryalarını göreceğiz. Samsung, bu modelde çift ekranlı tasarımı deneyebilir veya stylus ile yoluna devam edebilir. Cevapları 2017 yılı içinde alacağız.
Galaxy A serisi
Samsung'un A serisi de büyük ilgi gören akıllı telefon ailesinden biri. A3, A5 ve A7 modellerinin 2017 versiyonlarını CES 2017 fuarında gördük bile. 3 modelin de USB-C portuyla gelmesi bekleniyordu ama öyle olmadı; micro USB girişi ve kulaklık girişi, yerlerini korudu.
Galaxy A3'ün 4.5 inç boyutunda, Galaxy A5'in 5 inç boyutunda ve A7'nin ise 5.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağını hatırlatalım.
Gear VR 2 ve Gear VR 3
Son dönemin popüler ürünlerinden olan sanal gerçeklik gözlükleri arasında, belki de en kolay erişilebilir model olan Gear VR, bilindiği gibi 2016 içinde yenilenerek Gear VR2 ismiyle raflarda yer aldı. Samsung'un bu konudaki çalışmalarını da sürdürmesi ve 2017 yılında Gear VR3'ü kullanıcılara ulaştırması bekleniyor.
Gear S4 akıllı saat
Samsung, kısa bir süre önce Gear S3 akıllı saatinin Türkiye lansmanını gerçekleştirmiş ve yeni akıllı saatini ülkemizde de kullanıcılara sunmuştu. Elbette seri burada noktalanmayacak ve Samsung'un çarkları dönmeye devam edecek. Gear S4, 2017 yılında beklenen Samsung ürünleri arasında. Şirketin bu defa daha ince bir tasarıma odaklanacağı beklenirken, Exynos 7 Dual 7270 işlemciden güç alan bir model üreteceği tahmin ediliyor. Yine Gear S4'ün, yüzde 20 daha fazla pil ömrü sunacağı da söylentiler arasında. Gear S4'ün 2017'nin ekim ayında seri üretime geçmesi planlanıyor.
Galaxy X
Samsung'un uzunca bir süredir beklenen "katlanabilen" akıllı telefonu sonunda 2017 yılında gelecek gibi görünüyor. Hatta beklentiler daha ileri boyuta ulaşarak, 2017 yılının, Samsung'un Galaxy X modeliyle konuşulacağı bir yıl olacağına işaret ediyor. Elbette bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak Galaxy X'in, katlanabilen tasarımıyla ilgi odağı olacağı kesin. Katlandığında daha kompakt olacak olan Galaxy X, ekranı açıldığında ise tam boyutlu bir görüntü sunacak kullanıcılara. Samsung'un Galaxy X modelinde özel bir menteşe sistemi geliştirdiği de belirtiliyor. Bekleyip göreceğiz...
Samsung'un Katlanan Galaxy X'ine En Yakından Bakış!
OLED TV'ler
Samsung, CES 2017'de yeni Quantum Dot ekranlı televizyonlarını tanıttı. Yeni televizyonlar, 1000 nit parlaklık sunan selef modellere kıyasla 1500 nit parlaklık ile önem arz ederken, performans anlamında halihazırdaki televizyonlara oranla yüzde 50 daha güçlüler.
Galaxy J serisi
Samsung'un uygun fiyat odaklı akıllı telefon ailesi, J1, J2, J3 ve J7 olarak bu yıl revize edilmesi beklenen telefon modelleri. Telefonların daha geniş batarya ile geleceği tahmin edilirken, işlemci seçimi olarak Qualcomm'un yeni işlemcilerini göreceğiz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın