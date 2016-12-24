Galaxy S8 Plus, 6 İnç Ekranla Gelebilir!

Yeni bir dedikoduya göre Samsung, Galaxy S8 modellerinden birini iyice büyütüp, Note boyutlarına getirebilir!

Galaxy S8 Plus, 6 İnç Ekranla Gelebilir!

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