Galaxy S8 ve S8+'tan Yeni Sızıntılar!

Galaxy S8 ve S8 Plus'tan gelen farklı sızıntılar, telefonlar hakkında bildiklerimizi güçlendirdi!

Galaxy S8 ve S8+'tan Yeni Sızıntılar!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

parmak izi tamam da kapasitif tuşlar samsung da en beğendiğim yer idi

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