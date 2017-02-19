Galaxy S8, Yeni Exynos 9 ile Gelebilir!

Samsung'un yeni tanıttığı işlemcisi Exynos 9, ipuçlarına göre Galaxy S8'e girebilir! Dahası da var...

Galaxy S8, Yeni Exynos 9 ile Gelebilir!

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