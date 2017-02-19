Galaxy S8, Yeni Exynos 9 ile Gelebilir!
Samsung'un yeni tanıttığı işlemcisi Exynos 9, ipuçlarına göre Galaxy S8'e girebilir! Dahası da var...
Samsung Galaxy S8 ve daha büyük ekranlı Galaxy S8 Plus tanıtıldığında, işlemciyle ilgili bir ilke imza atacaklar. Dedikodulara göre Qualcomm'un en hızlı mobil işlemcisi Snapdragon 835, ilk defa Galaxy S8'de kullanılacak.
Bunun yanında Samsung, kendi ürettiği Exynos 9 işlemciyi de tanıttı ve yonganın "yakında çıkacağını" söyledi. Bu "yakın" sözcüğünün Galaxy S8'in tanıtım tarihi olacağı söylenen 29 Mart'ı işaret ediyor olması oldukça muhtemel. Samsung'u yakından takip edenlerin bildiği gibi firma, telefonlarında ya Qualcomm'un Snapdragon yongasına ya da Exynos yongaya yer veriyor. Hangi yonganın kullanılacağı, yaşadığınız ülkeye göre değişiklik gösteriyor. Galaxy S6, bir istisna olarak tüm pazarlarda Exynos'u kullanmıştı; burada Snapdragon 810'un ısındığına dair endişelerin etkisi olmuştu.
Bir başka dedikodu, Galaxy S8'lerin renk seçeneklerinin siyah, altın ve orkide grisini içereceğini söylüyor.
Çin'e 8GB
Bu arada @mmdj_china Twitter hesabından paylaşılan iddiaya göre Galaxy S8'in Çin'deki tüm modellerinin 6GB RAM'le geleceği "doğrulandı". Daha önceki söylentiler, sadece bir modelin 6GB RAM ile geleceğini söylüyordu. Diğer bölgelerde kullanılacak RAM miktarıyla ilgili bir bilginin ortaya çıkması halinde, bunu sizlerle paylaşacağız.
Zeynel A. Öztürk
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