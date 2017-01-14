Galaxy S8, Yine Bir Kılıf Sayesinde Göründü!

Yeni ortaya çıkan sızıntı, Galaxy S8'in tasarımını oldukça net biçimde ortaya koyuyor!

Galaxy S8, Yine Bir Kılıf Sayesinde Göründü!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Çok konuşulan, az bilinenler...

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Galaxy S8, Yine Bir Kılıf Sayesinde Göründü!
Ay Kaç Yaşında? Uydumuz hakkında yeni bulgu...
Microsoft: "Yapı 14998'i inceliyoruz"
Birbirinden güzel 20 duvar kağıdı!
LG G6, Çok Fazla Bekletmeyecek!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir