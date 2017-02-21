Galaxy S8'de Exynos 9810 mu Olacak?
Samsung'un bir sonraki akıllı telefonu Galaxy S8'de yer alacak işlemciyle ilgili yeni bir bilgi var!
Samsung'un gelecek işlemcisi Exynos 9 serisi yonga setini içerecek ve bu yonga setinin, şirketin gelecek amiral gemisi Galaxy S8 ile Galaxy S8 Plus için kullanılması planlanıyor. Samsung yetkililerinden birinin yaptığı açıklamaya göre ise, şirketin gelecek Exynos işlemcisinin adı Exynos 9810 olacak.
Samsung yetkilisinin LinkedIn'den yaptığı açıklamaya göre Exynos 9810 yonga seti iki farklı varyantla gelecek. Exynos 9810V ve Exynos 9810M olarak iki şekilde sunulacak olan işlemci, GPU noktasında birbirinden ayrılacak. Bunlardan Exynos 9810V'de 18 çekirdekli Mali-G71 GPU yer alacakken, Exynos 9810M ise tam 20 çekirdekli Mali-G71 GPU'ya sahip olacak. Gelecek Exynos yonga seti ayrıca Mongoose M2 CPU çekirdeklerini taşıyacak. Bu da geçtiğimiz senenin Exynos M1 CPU çekirdeklerinin güncellenmiş sürümü olacak.
Exynos 9 serisi yonga seti, Snapdragon 835 ile oldukça benzer yapıda. Tıpkı Snapdragon 835 gibi 10nm teknolojisini kullanan Exynos 9 serisi, 10 nm FinFET ile Snapdragon 835, Kirin 970 ve Apple A10 Fusion ile benzer ham performans gösterecek.
Ercan Uğurlu
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