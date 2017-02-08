Galaxy S8'den 3 Boyutlu Render Videosu!

Yeni ortaya çıkan bu video, Samsung Galaxy S8'i belkide hiç olmadığı kadar net biçimde gösteriyor!

Oynat Galaxy S8'den 3 Boyutlu Render Videosu! Yeni ortaya çıkan bu video, Samsung Galaxy S8'i belkide hiç olmadığı kadar net biçimde gösteriyor!

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