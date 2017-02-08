Galaxy S8'den 3 Boyutlu Render Videosu!
Yeni ortaya çıkan bu video, Samsung Galaxy S8'i belkide hiç olmadığı kadar net biçimde gösteriyor!
Samsung'tan kaynaklı bir sızıntı olmasa da, dedikoduları temel alan bu 3 boyutlu çizimler, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı tam anlamıyla gözler önüne seriyor.
OnLeaks'e göre çizimler, cihazların gerçek CAD (computer-aided design) tasarımlarını temel alıyor ve Samsung'un yeni nesil amiral gemileri hakkında birçok şey söylüyor. Videoda da görebileceğiniz üzere Galaxy S8'in ekran / gövde oranı oldukça yüksek (yüzde 90'a ulaşıyor). Cihazın iki yanında bulunan kilit düğmelerinden birinin Bixby dijital asistana ait olabileceğini daha önce duymuştuk.
Samsung'un tasarımı henüz bitirmemiş olma ihtimali var ancak Galaxy S8 ve S8 Plus'ın bu videodakine benzemesi bizi şaşırtmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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