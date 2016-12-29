Galaxy S8'e Harici S Pen Desteği Eklenebilir!
Samsung, yeni iddialara göre Galaxy S8'e S Pen desteği ekleyebilir! Ancak tam olarak düşündüğünüz gibi değil.
Samsung, S Pen kalemi şimdiye kadar Galaxy Note serisinin dışındaki cihazlarda sunmadı ancak yeni bir rapor, Galaxy S8'in bunu değiştirebileceğini söylüyor.
Sammobile'ın Weibo'dan elde ettiği bilgilere göre Samsung, Galaxy S8'e S Pen slotu eklemese de, onu S Pen destekli hale getirecek ve kalemi ek bir aksesuar olarak satacak. Galaxy S8 Plus'ın 6 inç'lik bir ekranla geleceği iddiaları doğruysa, bu model 5,7 inç'lik Galaxy Note 7'den bile büyük olacak, dolayısıyla phablet alanına dahil olacak demektir. Bu yüzden Samsung'un Galaxy S8'e S Pen desteği eklemesi işe yarayabilir.
Sammobile'a göre Galaxy S8'e S Pen desteğinin eklenmesi, Galaxy Note 8'in 2017'de çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Hatta Samsung'un kendisi, önümüzdeki sene Note 8'i tanıtacağını söylemişti.
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