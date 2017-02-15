Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC'de Açıklanacak!
Galaxy S8, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak olsa da merak edilen önemli bir detayın bu etkinlikte açıklanacağı kesinleşti!
Galaxy S8'in bu ayki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılmayacağını biliyoruz. Ancak firmanın MWC'de Galaxy S8 ile ilgili kısa bir tanıtım videosu paylaşması bekleniyor. Samsung'un mobil bölümünün başındaki Dong-jin Koh ise Galaxy S8'in çıkacağı tarihi MWC'de açıklayacağını söyledi.
Geçen senelerde Galaxy S serisinin yeni üyelerinin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldığını gördük. Samsung'un Galaxy S8'in tanıtımı için ayrı bir etkinlik düzenlemesi, geleneğin bozulması anlamına geliyor. Firmanın 29 Mart'ta New York'ta bir basın etkinliği düzenlemesi bekleniyor ancak bu tarih henüz doğrulanmadı.
Şimdiye kadarki dedikodulara ve sızıntılara baktığımızda Galaxy S8'in Nisan ortalarında satışa sunulacağı sonucu ortaya çıkıyor. Gerçek tarihleri öğrenmek için MWC 2017'nin kapılarını açacağı 27 Şubat'a kadar beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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