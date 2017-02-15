Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC'de Açıklanacak!

Galaxy S8, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak olsa da merak edilen önemli bir detayın bu etkinlikte açıklanacağı kesinleşti!

Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC'de Açıklanacak!

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