Galaxy S8'in Ekran Boyutu ve Pili "Doğrulandı"
Bir Samsung yetkilisi, iddialara göre Galaxy S8'in ekranı ve piliyle ilgili bu detayları "doğruladı"!
Güney Kore'den gelen yeni raporlara göre Samsung Galaxy S8'in büyük bir ekranla gelmesini bekleyenler, beklediklerini alacaklar. Ancak rapor, pil için aynı iyi haberleri vermiyor.
News1'e konuşan bir Samsung yetkilisi, iddiaya göre standart Galaxy S8'in 5,8 inç'lik bir ekranla geleceğini, 6,2 inç'lik modelin Samsung Galaxy S8 Plus olarak tanıtılacağını doğruladı. Yetkiliye göre 5,8 inç'lik model 3.000mAh pile, 6,2 inç'lik model ise 3.500mAh pile sahip olacak. Bu pil kapasitelerinin düşük olduğu söylenemez ancak telefonların büyük ekranlarına bakarsak, çok güçlü de değiller. Örneğin 5,1 inç'lik Galaxy S7 bile 3.000mAh pile sahip. Bununla birlikte büyük ekran sizi endişelendirmesin, çünkü sızıntılar çerçevenin küçülerek ekran alanının büyüdüğünü, telefonun boyutlarının pek büyümediğini söylüyor.
Pil ömrü telefonların ortak zayıf noktası haline geldiği için bu durum endişeye yol açabilir. Galaxy S8'te kullanılan bileşenler ve işlemcinin gücü daha verimli kullanıyor olması muhtemel, ancak bunun yeterli olup olmayacağını bilmiyoruz.
Elbette tüm bunların geçerliliği, haberin doğruluğuna bağlı. Bilgiler bir Samsung çalışanından gelse de, çalışanın ismi bilinmiyor ve bilgi verilmesinden çok, sızdırılması söz konusu gibi görünüyor.
Yani emin olmak için 29 Mart'taki tanıtımı beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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