Galaxy S8'in "Home" Butonsuz Yakalandı!
Samsung Galaxy S8'in sızan yeni fotoğrafı, fiziksel home düğmesinin yerine gelen "düğmeyi" gösteriyor
Bir süredir konuşulan Samsung Galaxy S8, hemen her yanıyla bilmeceden ibaret. Fiziksel tuş olacak mı olmayacak mı, kulaklık girişi kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı derken, sızıntılar birbirini kovalıyor. Bu defa ortaya çıkan görüntü ise, Galaxy S8'in herhangi bir fiziksel tuşa sahip olmayacağı yönünde. Zira telefonun artık canlı görüntüsü sızmış durumda.
Ortaya çıkan Galaxy S8 fotoğrafına göre, Samsung bu defa gerçekten de fiziksel tuştan vazgeçiyor. Telefonun ekranının altına baktığımızda, burada herhangi bir fiziksel tuş yer almadığını görüyoruz. Ancak aynı alanda bir geri ok işareti bulunuyor. Bu da akıllara, Galaxy S8'defiziksel tuş yerine tamamen sanal butonlara geçilmiş olabileceğini getiriyor kuşkusuz.
Diğer yandan fiziksel butonun kaldırılmış olması, en çok ekran – gövde oranına yarayacak gibi görünüyor. Ekranın genişliği dikkat çekerken, elbette akıllara gelen soru ise, parmak izi okuyucunun nereye yerleştirildiği oluyor. Muhtemelen bu tasarımda parmak izi okuyucuyu telefonun arkasında göreceğiz. Veya Samsung bizlere büyük bir sürpriz yaparak, parmak izi sensörünü direkt ekranın içine adapte ettiğini gösterecek. Tüm bunları 29 Mart'ta tanıtılması beklenen Galaxy S8'le karşılaştığımızda öğreneceğiz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın