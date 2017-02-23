Galaxy S8'in Home "Tuşu" Görüntülendi!
Galaxy S8 ve S8 Plus'ın "Home tuşu" bu yeni sızıntı sayesinde ortaya çıktı!
Sam Mobile'ın paylaştığı yeni sızıntı fotoğraftaki telefonların Galaxy S8 ve S8 Plus olduğu düşünülüyor. Kaynağı belli olmayan fotoğrafta, daha önce tahmin edildiği gibi telefonlar dokumatik ekranın içinde bulunan bir Home tuşuna sahip.
Sam Mobile, bu Home tuşunun sürekli açık olan ekran teknolojisi sayesinde her zaman görünür olduğunu söylüyor. Ayrıca iddiaya göre bu tuş aynı en yeni Galaxy cihazlarında olduğu gibi hızlıca çift dokunularak kamera açılabiliyor.
Fotoğrafta ayrıca telefonun 5.8 ve 6.2-inçlik modellere sahip olduğunu gösteriyor, bu da daha önceki söylentilerle örtüşüyor.
Samsung'un fiziksel Home tuşunu terk edeceği söylentisi yaklaşık bir yıldır internette dolaşıyordu. Ve görünüşe bakılırsa şirket gerçekten bu yaklaşımı yeni telefonları için daha uygun bulmuş.
Ali Ruhi Öztürk
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