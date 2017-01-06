Galaxy S8'in "Masaüstü Deneyimi" Böyle Görünebilir

Galaxy S8'i bir monitöre bağladığınızda karşınıza nasıl bir arayüz gelecek? Cevap bu görüntüde olabilir!

Galaxy S8'in "Masaüstü Deneyimi" Böyle Görünebilir

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