Galaxy S8'in MWC'de Tanıtılma İhtimali Sürüyor!
Yeni bir rapor, Galaxy S8'in tanıtım tarihinin beklediğimiz gibi Nisan'da olmayabileceğini söylüyor!
Samsung'un Galaxy S8'i tanıtacağı tarih hakkında son zamanlarda birçok farklı bilgi ortaya çıktı. İlk başlarda Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S8, en son raporlara göre 18 Nisan'da New York'ta özel bir etkinlikte tanıtılacaktı.
The Investor kaynaklı yeni bir rapora göre Galaxy S8'in Şubat'taki MWC'de tanıtılma ihtimali ortadan kalkmış değil; aksine halen kuvvetli bir ihtimal. Investor, Samsung'un az sayıda Galaxy S8'i MWC'de göstermek üzere üretebileceğini, Nisan ortasına kadar telefonu satışa sunmayabileceğini söylüyor.
Galaxy S8, önceki Galaxy S'lere göre biraz geç kalacak olsa da iddialara göre sadece çıkış tarihi için 10 milyon birim gibi yüksek bir miktarda üretilecek; dolayısıyla Samsung'un ondan beklentileri büyük olacak. Telefonunu geri iade eden Galaxy Note 7 sahiplerinin çoğu halen bir telefon arayışında olduğundan, Galaxy S8 Samsung için önemli bir fırsat.
Zeynel A. Öztürk
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