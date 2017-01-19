Galaxy S8'in Ön Yüzü Sızdı!

Galaxy S8'den gelen kılıf sızıntılarının ardından, bu kez cihazı kılıfsız gösteren bir fotoğraf göründü!

Galaxy S8'in Ön Yüzü Sızdı!
İkisi de kavisli ekranlı

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

ya işte neyi merak ediyorsunuz ki samsung s3 çıktıktan 5 sene sonraki tüm samsung modelleri ona benzedi sonra s6 çıktı o tarihten sonraki 5 sene içinde çıkan tüm samsung modelleri ona benzeyecek alın bi samsung s6 edge 5 sene ekmeğini yiyin yok kenarını çek yok üzerini küçült yok arka kapağı parlat ama temeli hep aynı tasarım.

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