Galaxy S8'in Pili Ne Kadar Güçlü Olacak?

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın pil kapasitesiyle ilgili ortaya yeni bir bilgi çıktı!

Galaxy S8, 3.250mAh'lik Bir Pille Gelebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Pac-Man'in Babası, Hayata Gözlerini Yumdu!
En İyi 8 Hava Durumu Uygulaması 2017
Yapı 15019'da "Windows 10 Cloud" İşaretleri!
Galaxy S8'in Pili Ne Kadar Güçlü Olacak?
Fujitsu, PalmSecure BioLock'u Tanıttı

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir