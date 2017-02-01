Galaxy S8'in Pili Ne Kadar Güçlü Olacak?
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın pil kapasitesiyle ilgili ortaya yeni bir bilgi çıktı!
Güney Kore'den yeni gelen rapor eğer doğru ise, Samsung'un yenilenen "yol haritası" Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın pil kapasitesiyle ilgili yeni bilgiler veriyor.
Yol haritası, 3.250mAh ve 3.750mAh'lik pillerden bahsediyor ve bu iki pilin Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a ait olduğu düşünülüyor. İddianın doğruluğunu kanıtlamak ise şu aşamada pek mümkün değil. Galaxy S7 ve S7 Edge sırasıyla 3.000mAh ve 3.600mAh kapasiteli pillerle geliyordu. Bu yüzden Samsung'un pil kapasitesini bir miktar artırması kulağa anlamsız gelmiyor.
Yeni Galaxy'lerin gerçek pil kapasitesini her zaman olduğu gibi bekleyip göreceğiz. Bu sırada pil ömrünün sadece pil kapasitesine bağlı olmadığını, kullanılan yazılımdan donanım bileşenlerine her şeyin pil ömrü üzerinde etkisi bulunduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın 29 Mart'ta Samsung'a özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın