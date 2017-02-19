Galaxy S8'in Şeffaf Kılıf Fotoğrafları Sızdı

Gaalxy S8'den bu kez gelen yeni sızıntı, merakla beklediğimiz telefonu bir şeffaf kılıf içinde gösteriyor!

Galaxy S8'in Şeffaf Kılıf Fotoğrafları Sızdı

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