Galaxy S8'in Şeffaf Kılıf Fotoğrafları Sızdı
Gaalxy S8'den bu kez gelen yeni sızıntı, merakla beklediğimiz telefonu bir şeffaf kılıf içinde gösteriyor!
Galaxy S8 ile ilgili dedikodular devam ederken, fotoğraf sızıntısı olunca işler aniden ciddileşiyor. Geçen hafta Galaxy S8+ ismini doğrulayan ünlü VentureBeat habercisi Evan Blass (@evleaks), bu sefer Galaxy S8 için üretilen şeffaf kılıfın fotoğraflarını paylaşarak cihazın gerçekten var olduğunu kanıtladı.
Yeni fotoğraflar bildiklerimize yeni bir bilgi eklemiyor, ancak Blass'ın üç hafta önce sızdırdığı fotoğrafları doğruluyor.
Dört ayrı fiziksel tuşa sahip olan cihazın parmak izi okuyucusu arka yüzünde bulunuyor. Galaxy S8 ayrıca çift-eğimli ekrana sahip.
Blass'ın paylaştığı resimde sadece Galaxy S8 değil, ayrıca LG G6 da var. LG'nin yeni telefonu, önceki modellerden farklı olarak çıkarılabilir arka kapağa ve pile sahip değil. Ayrıca telefonun çift kamera sistemi geçen yıl gördüümüz mödüler deneyden çok daha gelişmiş görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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