Galaxy S8'in Tanıtım Tarihi Kesinleşti: 29 Mart

Samsung, bugünkü MWC basın konferansında Galaxy S8'le ilgili beklediğimiz ipuçlarını verdi!

Galaxy S8'in Tanıtım Tarihi Kesinleşti: 29 Mart

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