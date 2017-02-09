Galaxy S8'in Tasarımını Olduğu Gibi Gösteren Kılıf!
Yeni sızan Galaxy S8 kılıfı, Samsung'un yeni amiral gemisi hakkında bildiklerimizi güçlendiriyor!
Galaxy S8'in nasıl bir görünüme sahip olacağından artık neredeyse eminiz. Yeni sızıntıda ortaya çıkan ekran koruyucusu da telefonun tasarımı hakkında farklı bir bilgi vermiyor.
Techtastic tarafından paylaşılan görüntülerde home düğmesi bulunmayan, kavisli ve oldukça büyük bir ön yüz var. Ekranın alt tarafında küçük bir siyah çubuğun bulunduğu ancak herhangi bir düğmeye yer verilmediği gözleniyor. Üst taraftaki siyah çubukta ise ön kamera, yakınlık sensörü, iris tarayıcısı gibi bileşenler için yuvalar bulunuyor.
Sızan görüntüde parmak izi tarayıcısının arka tarafta yer aldığı gözleniyor. Kılıfın hem sağ, hem de sol tarafında bulunan düğmelerden birinin Bixby dijital asistanı açmaya yaradığı düşünülüyor.
Parmak izi tarayıcısı bazı sızıntılarda kameranın diğer tarafında yer alıyordu ancak bunun dışında yeni sızıntının öncekilerle tamamen uyuştuğunu görüyoruz. Aksesuar üreticileri tasarımlara çoğu zaman önceden ulaşabildikleri için, görüntülerin gerçek olma ihtimali var. Bununla birlikte ilk aksesuarların dedikodulara göre tasarlandığını da gördük, yani tutarlılığın sebebi bu da olabilir.
Sızıntıların ne kadar isabetli olduklarını Galaxy S8'in Mart sonunda veya Nisan'da tanıtılmasıyla öğreneceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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