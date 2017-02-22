Galaxy S8'in Yeni Sanal Düğmeleri ve Fazlası!
Galaxy S8'ın yenilenen tasarımı ve çalışır haldeki bir Galaxy S8 Plus internete sızdı!
Galaxy Tab S3'le ilgili bir sızıntı, Samsung'un henüz tanıtmadığı amiral gemisi Galaxy S8'in tasarımı hakkında yeni bilgiler verdi.
Paylaşılan görüntüler, ön yüzdeki düğmelerin yerini sanal ekran düğmelerine bıraktığını gösteriyor. Galaxy S8'le ilgili resimlerin neden henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S3'ün sistem verileri içerisinden çıktığı ise bilinmiyor. Bunun nedeni, iki cihazın bazı işlevleri ortak olarak kullanması olabilir.
Resimler, sanal düğmelerin yeni tasarımını da gözler önüne seriyor. Ekranın alt tarafa doğru genişlediği, parmak izi tarayıcısının arka yüze, kameranın yanına taşındığı anlaşılıyor. Tüm bunlar, önceki sızıntıların söyledikleriyle uyuşuyor.
DeX dock da Sızdı
Sızıntı, Samsung'un telefonu HDMI üzerinden büyük ekrana bağlamaya izin veren DeX dock'unu da ortaya çıkardı. Bu işlev hakkında henüz çok şey bilmesek de, yakında her şey ortaya çıkacak. Firma bu seneki tanıtımını MWC etkinliğinde yapmayacak ancak büyük ihtimalle Mart sonundaki tanıtımda Galaxy S8 ile tanışmış olacağız.
Bitmedi, Galaxy S8 Plus'tan da Sızıntı Var
6,2 inç'lik Quad HD ekranla gelmesi beklenen Galaxy S8 Plus, şimdiye kadarki en büyük Galaxy S telefonu olacak. Yeni sızan görüntüler ise telefon hakkında şimdiye kadar duyduklarımızı doğruluyor. Ön yüzde bir home düğmesine rastlamıyoruz, bu düğme, arka yüze, kameranın yanına taşınmış.
Zeynel A. Öztürk
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