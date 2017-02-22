Galaxy S8'in Yeni Sanal Düğmeleri ve Fazlası!

Galaxy S8'ın yenilenen tasarımı ve çalışır haldeki bir Galaxy S8 Plus internete sızdı!

Galaxy S8'in Yeni Sanal Düğmeleri ve Fazlası!
Görsel: Android Police

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