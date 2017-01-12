Galaxy X İçin Beklenen Tarih Belli Oldu!

Samsung'un katlanabilir ekrana sahip ilk telefonu olması beklenen Galaxy X için, nihayet elle tutulur bir tarihten bahsediliyor!

Galaxy X için beklenen tarih belli oldu!

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