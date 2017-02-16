Galaxy Xcover 4'ün Detayları Geekbench'te Göründü!

Samsung'un yağmura, çamura dayanıklı telefonu Galaxy Xcover'ın yenilenmiş sürümü, bu özelliklere sahip olacak!

Galaxy Xcover 4'ün Detayları Geekbench'te Göründü!

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