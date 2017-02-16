Galaxy Xcover 4'ün Detayları Geekbench'te Göründü!
Samsung'un yağmura, çamura dayanıklı telefonu Galaxy Xcover'ın yenilenmiş sürümü, bu özelliklere sahip olacak!
Birkaç hafta önce Wi-Fi sertifikasını alan Galaxy Xcover 4, bu kez hız testi sitesi Geekbench'te göründü.
Geekbench sayfasına göre SM-G390F model isimli cihaz, Android 7.0 Nougat ile çalışıyor ve 14nm teknolojisiyle üretilen Exynos 7570 yongasını kullanıyor. Telefonda kullanılan RAM miktarı ise 2GB. Galaxy Xcover 4 tanıtıldığında, Exynos 7570 yongasını kullanacak olan ilk telefon olacak. Bu yonga, dört çekirdekli Cortex-A53 işlemci, Mali-T720 GPU ve tam entegre Cat. 4 LTE 2CA modem ile geliyor.
Samsung, Exynos 7570'nin 720p'ye kadarki çözünürlükleri desteklediğini söylemişti. Bu nedenle Galaxy Xcover 4'ün 720p veya daha düşük çözünürlüklü bir ekranla gelmesi muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın