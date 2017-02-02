Game of Thrones Yıldızı, iPhone'dan Korkuyor!
Game of Thrones'un yıldızı, iPhone'undan korktuğunu söyledi; herkesi şaşırtan ilginç açıklamalar yaptı...
Peter Dinklage en son filmi için Game of Thrones'un fantastik-ortaçağ temasından çıkıp yakın geleceğe ait bir bilim-kurgu olan "Rememory" için heyecanlı. Sundace Film Festivali'nde ilk gösterimi gerçekleşecek olan film, anıları kaydedebilen ve tekrar oynatabilen kameraların olduğu bir dünyayı anlatıyor.
Teknolojinin bir nimet olduğu kadar bir bela da olabileceği düşüncesine dayanan filmlerden biri... Teknolojiye karanlık bir bakış açısıyla yaklaşan filmde oynamak, Peter'ın teknolojiyle arasını bozamadı, çünkü Peter'in teknolojiyle arası zaten bozuktu.
Bir röportajda "Altı ay önce bir iPhone aldım, arkadaşlarım benle dalga geçti." dedi ve ekledi "bu telefondan korkuyorum."
Telefonlarla arasının açık olmasının sebebi Peter'in nesliyle ilgili. 47 yaşına kadar hiç bir dijital aksesuar kullanmadan geldiğini söyleyen aktör, sürekli online olmaya alışık olmadığını itiraf ediyor. Teknolojiden uzak olmasının diğer bir sebebi ise empatimizi zayıflattığına inanması. Hayranları onunla fotoğraf çektirmek istediğinde "henüz ortak bir anımız bile yok ve benle buluştuğunuzu kanıtlamak için fotoğraf çekmek istiyorsunuz" demiş.
Ona göre teknoloji ünlü insanları bir bilim deneyinde kobay farelerine çeviriyor: "Sürekli halkın gözündeyim ve insanlar teknolojiyi sürekli üzerimde kullanıyorlar. Paranoyaklaşmaya başladım. İnsanlar restoranlarda videomu çekiyor, bu çok tuhaf."
Ancak Peter yine de tamamen eski toprak değil: "Yine de, çekim için gittiğim otellerde telefonumla film izleyebilmek vazgeçemeyeceğim bir şey..."
Ali Ruhi Öztürk
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