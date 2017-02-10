GE ve GAMA Enerji'den İlk Dijital Enerji Santrali!
GE ve GAMA Enerji, Türkiye'nin ilk dijital enerji santrali için anlaşma imzaladı.
GE ve GAMA Enerji, Türkiye'nin ilk dijital enerji santrali için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye'de ilk defa bir enerji santralinde verimliliği ve üretkenliği artıran endüstriyel bulut yazılım uygulamaları kullanılmış olacak. GE, GAMA Enerji'nin Kırıkkale ilindeki 840 MW kurulu gücündeki İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde GE'nin endüstriyel internet işletim sistemi Predix™'in gelişmiş dijital çözümleri olan Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Operasyon Optimizasyonu (OO) kurulumu gerçekleştirecek. Söz konusu dijital çözümlerin 2017'nin ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.
GAMA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sıtkı Şerifeken, "GE ile iş birliğinde Türkiye'de ilk dijital enerji santrali dönüşümünü gerçekleştirecek şirket olmaktan gurur duyuyoruz. GE'nin enerji sektöründeki endüstriyel uzmanlığı, gelişmiş dijital yetkinlikleri ve 15 yıllık iş birliği tecrübemize baktığımızda, bu yeni çözümlerin bakım maliyetlerini düşüreceğine ve santraldeki operasyonel verimliliği artıracağına inanıyoruz" dedi.
Bu anlaşma, emre amadelik ve performans garantisi kapsamında iki GE 9F.05 gaz türbini ve bir GE D11 buhar türbinine yönelik planlı ve plansız bakım hizmetleri sağlamak üzere GE ve GAMA Enerji arasında geçtiğimiz yıl yapılmış olan uzun dönemli sözleşmeye dayanıyor. Bu hizmetler, dijital çözümlerle bir araya gelerek, bakım planlamalarının verimli ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi amacıyla, santral operatörlerine arızaları daha ortaya çıkmadan öngörmek ve tanılamak için daha fazla içgörü sağlayacak. Böylelikle, bu çözümler, hem emre amadelik hem de santraldeki operasyonlardan istikrarlı gelir sağlanmasına olanak veriyor. GE, 15 yıllık anlaşmanın bir parçası olarak performansın arttırılması ve bakım aralıklarının uzatılması için özelleştirilmiş santral çözümleri arasında yer alan Fleet360* platformunu devreye alıyor.
Enerji santrallerindeki plansız bakımlardan kaynaklanan duruşların, santral kapasitesinin yüzde 3-8'ine karşılık geldiğini belirten GE Enerji Servisleri Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Murat Demirel, "GE Varlık Performans Yönetimi çözümü, uygulandığı santrallerde plansız bakımlardan kaynaklanan duruşları önceden tespit ederek önemli verimlilik ve üretim artışı yarattı. Bu çözümlerin, plansız duruşların erken tespitiyle yılda 3 milyon dolara varan tasarruf sağlayacağını öngörüyoruz," diye konuştu.
GAMA Enerji'nin santralinde hayata geçirilmesi planlanan Varlık Performans Yönetimi ve Operasyon Optimizasyonu yazılım uygulamaları, gelişmiş öngörülebilirlik sayesinde yüksek güvenilirlik ve emre amedelik, doğru performans izleme ve tahmin becerisi, santral yetkinliğinin daha iyi izlenmesi yoluyla planlama optimizasyonu ve daha verimli santral planlama için daha düşük üretim maliyetleri ve varlık üretimi tahmin yetkinliği gibi çeşitli operasyonel faydalar sunuyor.
Doğal gaz Türkiye'de elektrik üretimi açısından yüzde 33'lük payı ile ilk sırada yer alıyor. Murat Demirel, Endüstriyel İnternet çözümlerinin sınırlı doğal gaz kaynakları ile bağlantılı olarak tesisteki operasyonel verimliliği artırmaya yardım edebileceğini belirtti.
Elektrik endüstrisindeki dijital dönüşümden 1,3 trilyon dolarlık değer
Dünyada elektrik üretim sektörü dijital dönüşüm ile daha verimli bir geleceğe hazırlanıyor. 2016 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'na göre 2025 yılına kadar elektrik alanındaki bu dönüşümün 1,3 trilyon dolarlık fırsat yaratması bekleniyor. Enerji santrallerinin servis platformlarıyla donatılması ve Bulut Bilişim ve Endüstriyel İnternet olanaklarının kullanılması; daha verimli enerji üretimi ve müşterilere kesintisiz ulaşması açısından önemli avantajlar sunuyor.
GE'nin endüstriyel internet platformu Predix™, birçok alanda olduğu gibi enerji alanındaki çözümleri ile de dijital dönüşümü destekliyor. Predix™ şimdiden 19 bin uygulama geliştiriciye ulaşarak dijitalleşme için bir ekosistem kurdu. Bununla birlikte müşterilerin ihtiyaçları ve GE'nin iş birlikleri ile birlikte bu ekosistem daha da genişliyor.
GAMA Enerji'nin 840 MW kurulu gücündeki İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, tek başına Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 2,5'ini, başkent Ankara'da tüketilen elektriğin ise yüzde 50'sinden fazlasını karşılıyor.
GE, 15 yıldan beri kombine çevrim santrallerinden yenilenebilir enerji projelerine kadar birçok projede, hem yapım hem de yatırımlar için GAMA Holding ile iş birliği yapıyor.
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